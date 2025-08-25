Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Corning zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Corning-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 67,46 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Corning-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 67,46 USD. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,68 USD aus. Die Corning-Aktie sank bis auf 67,37 USD. Bei 67,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.606 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,68 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2025 erreicht. 0,33 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 44,41 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 lud Corning zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

