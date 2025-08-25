Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

Blick auf Corning-Kurs

Die Aktie von Corning zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Die Corning-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 67,39 USD.

Die Corning-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,39 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 67,76 USD. Bei 67,30 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 67,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 278.123 Corning-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 67,76 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 0,55 Prozent niedriger. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,86 Mrd. USD gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

