Corning hält Dividende stabil

Der Industriekonzern Corning Incorporated (ISIN: US2193501051, NYSE: GLW) zahlt eine Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus.

Das Unternehmen schüttet auf das Jahr hochgerechnet somit 0,80 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 27,60 US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,90 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 13. Dezember 2019 (Record date: 15. November 2019).

Corning ist 1851 gegründet worden. Das Unternehmen mit Firmensitz in Corning, im Bundesstaat New York, ist auf die Erzeugung von Glas für Flüssigkristallbildschirme (z.B. für Notebooks oder Flachbildschirme) spezialisiert und stellt Glasfasern sowie Glasfaserkabel her. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz (GAAP) von 2,94 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,75 Mrd. US-Dollar), wie am 30. Juli berichtet wurde. Der Kerngewinn betrug 410 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 359 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,64 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de