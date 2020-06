Corona-Ausbruch: Lauterbach warnt vor Reisen aus Region Gütersloh

GO

Heute im Fokus

DAX gibt nach -- Wirecard: Bankguthaben bestehen wahrscheinlich nicht -- Deutsche Wohnen mit erfolgreichem DAX-Start -- ams plant Emission von Senior Notes -- Lufthansa, CANCOM, Fraport im Fokus

Eni erwirbt drei Windprojekte in Italien. Apples Entwicklerkonferenz WWDC findet erstmals online statt. EMA prüft Merck-Mittel Bavencio als Blasenkrebs-Erstlinientherapie. Sat.1 kauft Live-Rechte für Bundesliga-Spiele. Renault muss für Milliardenkredit Gegenleistungen erfüllen. freenet-Chef rechtfertigt Dividendenstreichung. American Airlines will sich angeblich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen.