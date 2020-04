DAX fällt tiefer - Werden Corona-Einschränkungen verlängert?

In Erwartung eines Zeitplans für eine Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in Deutschland ist der DAX am Mittwoch 0,17 Prozent leichter bei 10.678,19 Zählern in den Handel gestartet. Aktuell verliert er 1,69 Prozent auf 10.515,64 Punkte.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex dank Spekulationen auf ein nahendes Ende der Beschränkungen 1,3 Prozent auf 10.696,56 Punkte zugelegt. Anleger könnten enttäuscht auf eine mögliche Verlängerung der Kontaktbeschränkungen in Deutschland reagieren. Der Bund will den Ländern offenbar vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz des Bundeskanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag. Viele Börsianer hatten zuletzt auf eine baldige schrittweise Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland gehofft.

US-Einzehandelsumsätze erwartet

Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden US-Konjunkturdaten. So rechnen sie wegen der Virus-Krise für März mit einem Einbruch der Einzelhandelsumsätze um acht Prozent. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Die US-Industrieproduktion ging den Prognosen zufolge im vergangenen Monat um vier Prozent zurück.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag