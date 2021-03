CORONA-BLOG/Auch Frankreich und Italien setzen Impfungen mit Astrazeneca aus

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Auch Frankreich und Italien setzen Impfungen mit Astrazeneca aus

Nach Deutschland setzen auch Frankreich und Italien die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca vorsorglich aus. Das kündigten der französische Präsident Emmanuel Macron und die italienische Arzneimittelbehörde am Montag an. Zuvor waren Fälle schwerer Blutgerinnsel nach Impfungen mit dem Mittel bekannt geworden.

Corona-Impfung mit Astrazeneca in Deutschland vorsorglich ausgesetzt

Die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Montag mit. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken".

Handel trotz Click & Meet mit erheblichen Umsatzverlusten

Auch in der vergangenen Woche blieben die Umsätze der vom Lockdown betroffenen Händler laut Handelsverband Deutschland (HDE) deutlich hinter denen des Vorjahres zurück. Mit Umsatzverlusten von durchschnittlich 30 Prozent bleibe die Situation innerstädtischer Händler "trotz erster Öffnungsschritte existenzbedrohend", erklärte der Verband unter Verweis auf eine Umfrage unter rund 1.000 Händlern. "Das Einkaufen mit Termin ist ein erster Schritt, aber keine dauerhafte Öffnungsstrategie", betonte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Insgesamt lagen die Umsätze bei Händlern mit Click & Meet nach seinen Angaben um 25 Prozent niedriger. Dabei seien die Vorjahresumsätze im März 2020 auch vor dem ersten Lockdown bereits pandemiebedingt deutlich zurückgegangen.

Corona-Soforthilfen gingen offenbar an Extremisten

Vom Missbrauch der Corona-Hilfsgelder haben offenbar auch Terroristen profitiert. "Es gibt Hinweise darauf, dass im Zusammenhang mit der Auszahlung der Corona-Soforthilfen auch Einzelpersonen begünstigt waren, die dem extremistischen Spektrum zuzuordnen sind", erklärte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter. Inwieweit es dabei um größere Netzwerke gehe, werde noch ermittelt. Die Welt am Sonntag hatte zuvor unter Verweis auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden Berlins berichtet, dass die Staatshilfen auch in den Kriegsgebieten des Nahen Ostens zur Terrorismusfinanzierung genutzt worden seien. Der Ministeriumssprecher erklärte, der Verwendungszweck der Gelder sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die zuständigen Behörden in Bund und Ländern stünden dazu "sehr eng in Kontakt", so Alter. Bei polizeilichen Maßnahmen seien bereits Teile der Auszahlungen sichergestellt worden.

Spahn bittet Abgeordnete in Maskenaffäre um Aufklärung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) drängt in der Maskenaffäre auf weitere Aufklärung. Sein Haus sei "auf diejenigen Abgeordneten zugegangen, deren Hinweise dazu beigetragen haben, dass wir Verträge über die Beschaffung von Schutzausrüstung schließen konnten", sagte Ministeriumssprecher Oliver Ewald in Berlin. Dies habe das Ministerium auch dem Bundestag mitgeteilt. "Wir warten jetzt bis morgen auf eine Reaktion der Bundestagsverwaltung und werden dann zeitnah auch diese Informationen veröffentlichen", so Ewald.

Bundesregierung rät weiter von Urlaubsreisen ab

Die Bundesregierung hat angesichts der steigenden Infektionszahlen ihre Warnung vor Urlaubsreisen bekräftigt. "Wir raten weiterhin von jeder nicht unbedingt notwendigen Reise ab", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. In der vergangenen Woche hatte das Robert Koch-Instituts (RKI) Mallorca samt den Balearen-Inseln, weitere Regionen auf dem spanischen Festland, Teile Portugals und Dänemarks sowie die gesamten Bahamas von der Risikoliste genommen, wodurch die entsprechen Reisewarnungen entfallen. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, betonte jedoch, "das Fehlen einer Reisewarnung ist keine Einladung zum Reisen".

Baerbock sieht Vertrauen in die Politik beschädigt

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat deutlich stärkere Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie gefordert. "Man muss schon konstatieren, dass das Vertrauen in Politik angeknackst ist", sagte sie anlässlich einer Pressekonferenz zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier hätten vor allem CDU und CSU "massiven Schaden angerichtet". Es gebe "eine absolute Verpflichtung" der Politik, nun die richtigen Schritte gegen die Pandemie einzuleiten und das Vertrauen wiederherzustellen. "Wir müssen impfen, was das Zeug hält", so Baerbock. Auch, dass es Selbsttests noch immer nicht an allen Schulen des Landes gebe, bezeichnete die Grünen-Chefin als "ein Versagen dieser Bundesregierung". Es könne nicht sein, dass schon wieder darüber diskutiert werde, die Schulen zu schließen.

Intensivmediziner plädieren für sofortige Rückkehr in Lockdown

Der wissenschaftliche Leiter der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, hat für eine sofortige Rückkehr in den Lockdown plädiert. "Wir haben schon vor zwei, drei Wochen gesagt, dass wir die Füße eigentlich noch hätten stillhalten müssen bis Anfang April", sagte Karagiannidis im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Impfungen seien bis dahin weiter fortgeschritten, schwere Verläufe auf Intensivstationen könnten so verhindern werden. Angesichts aktueller Daten und der Verbreitung der britischen Mutante des Coronavirus sei absehbar, dass die Zahl der Intensivpatienten schon bald wieder steigen werde. Sollte dem Virus die Chance zur weiteren Verbreitung geboten werden, würde es "auf dem hohen Niveau doppelt so schwierig sein, von den Zahlen wieder runterzukommen", warnte Karagiannidis.

Russland meldet Vereinbarung zu Sputnik-V-Produktion in Deutschland

Russland hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung über die Produktion seines Corona-Impfstoffes Sputnik V in Deutschland geschlossen. Auch mit Unternehmen in anderen EU-Ländern wie Frankreich und Spanien gebe es entsprechende Abkommen, hieß es am Montag in einer Erklärung der russischen Impfstoff-Entwickler. Sputnik V ist derzeit in der Europäischen Union (EU) noch nicht zugelassen, die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hat aber bereits ein sogenanntes rollierendes Verfahren zur Zulassung des Vakzins gestartet.

Heil und CSU-General Blume gegen Mallorca-Urlaub

Obwohl Mallorca inzwischen nicht mehr als Corona-Risikogebiet gilt, warnen Spitzenpolitiker vor Urlaubsreisen auf die Balearen-Insel. "Ich würde es mir wünschen, aber ich werde es nicht machen, aus Gründen der Pandemie", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Sonntagabend bei Bild Live auf die Frage, ob er nach Mallorca reisen werde. "Und das gehört sich auch nicht!" Schließlich sei in Deutschland das Reisen immer noch weitestgehend eingeschränkt. Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume richtete sich bei Bild Live mit kritischen Worten an Mallorca-Urlauber: "Ich finde Inzidenzhopping gefährlich. Wir erleben überall in Europa immer neue Ausbrüche. Wir müssen mit diesem Ping-Pong-Spiel aufhören", so Blume. Die Linie der Bundesregierung bleibe, "auf alle nicht notwendigen Bewegungen zu verzichten", erklärte der CSU-Generalsekretär.

Commerzbank: Zahl der Intensivpatienten steigt nicht

Die Commerzbank weist darauf hin, dass die Zahl der intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten in Deutschland trotz seit einem Monat zunehmender Infektionszahlen bisher nicht gestiegen ist. "Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass dank der fortschreitenden Impfungen alter Menschen, bei denen das Risiko eines schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion besonders hoch ist, ein etwas höherer Inzidenzwert nicht automatisch auch eine höhere Belastung für das Gesundheitssystem bedeutet", schreiben die Analysten.

