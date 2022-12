CORONA-BLOG/EU-Behörde: Pflicht-Untersuchungen wegen China unnötig

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

EU-Behörde hält Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China für unnötig

Die EU-Gesundheitsbehörde hat die Einführung von Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China trotz des starken Anstiegs der Corona-Fälle in der Volksrepublik als "ungerechtfertigt" bezeichnet. Trotz der Einführung dieser obligatorischen Corona-Tests in den USA und Italien seien solche Maßnahmen für die EU insgesamt nicht notwendig, erklärte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am Donnerstag in Stockholm. Die Behörde verwies darauf, dass die EU-Staaten "ein relativ hohes Niveau an Immunisierung und Impfung" aufwiesen.

Montgomery für Test- und Quarantänepflicht bei China-Einreisen

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat neue Corona-Schutzmaßnahmen bei Einreisen aus China gefordert. "In China explodieren die Zahlen der Corona-Infektionen", sagte er der Funke-Mediengruppe. "Es ist richtig, Test- und Quarantänevorschriften bei Grenzübertritten aus China verpflichtend vorzusehen, wie es in vielen Ländern der Welt gerade geschieht. Auch Deutschland sollte dies tun - aus Vorsicht." Wichtig sei auch, durch Sequenzierung der positiv gefundenen Fälle aus China einen Überblick über die Virusvarianten zu erhalten, die "unsere Freiheit, unsere Bewegungsmöglichkeiten und unsere Erfolge im Kampf gegen das Virus bedrohen", so Montgomery. In China fänden unkontrolliert in einer weitgehend ungeschützten Bevölkerung Millionen von Infektionen statt, warnte der Ärztefunktionär.

EVP-Chef Weber will Corona-Testpflicht für Reisende aus China

Manfred Weber, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) und CSU-Vize, fordert umgehend eine Testpflicht für Reisende aus China in der gesamten Europäischen Union. "Es braucht umgehend eine gemeinsame Testpflicht in der EU für Einreisende aus China", sagte Weber der Mediengruppe Bayern. "Es ergibt in einem offenen Europa überhaupt keinen Sinn, nur in einem Land eine Testung vorzunehmen." Bisher hat nur Italien als einziges europäisches Land eine solche Corona-Testpflicht eingeführt. Die Corona-Lage in China sei besorgniserregend. "Dies kann durch mögliche neue Varianten eine Bedrohung für Europa darstellen", sagte er. Die EU-Gesundheitsminister müssten sich umgehend abstimmen.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2022 11:08 ET (16:08 GMT)