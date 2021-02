CORONA-BLOG / Experte: Desinfektion der Mundhöhle macht Lockdown überflüssig

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Experte: Regelmäßige Desinfektion der Mundhöhle macht Lockdown überflüssig

Der Hygiene-Experte Klaus-Dieter Zastrow sieht in der regelmäßigen Desinfektion der Mundhöhle eine wirksame Maßnahme, um den Lockdown zu beenden. Man desinfiziere die Hände, was für jeden akzeptabel ist. "Warum desinfizieren wir uns nicht die Mundhöhle, da wo das Virus sitzt?", sagte Zastrow dem Fernsehsender Phoenix. Wenn man das befolge, könne man "alles aufmachen", so Zastrow, neben Kitas und Schulen gelte das auch für Einzelhandel und Gastronomie, Theater- und Konzertsäle oder Kinos. Das Virus komme aus der Mundhöhle des Menschen. Das Desinfizieren durch Gurgeln halte zwei bis drei Tage vor. Um den Einzelhandel wieder zu öffnen, reiche im Grunde auch schon der medizinische Mund-Nasen-Schutz. "Wer das immer noch nicht verstanden hat, dem kann man auch nicht mehr helfen", so der Chefarzt der Hygiene-Abteilung am Klinikum Potsdam.

Unions-Budgetsprecher: Lasten der Pandemie gerecht verteilen

Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), hat angesichts des Defizits von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen im vergangenen Jahr in Höhe von 139,6 Milliarden Euro eine "gerechte Lastenverteilung in der Corona-Pandemie" angemahnt. "Die Hauptlast liegt beim Bund", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dessen Defizit sei mit 90 Milliarden Euro etwa fünfmal so hoch wie das Defizit aller Bundesländer zusammen. "Es muss klar sein, dass der Bund gegenüber den Ländern in der Pandemie keine weiteren zusätzlichen Lasten übernehmen kann", stellte Rehberg klar.

Bundesregierung plädiert für Flexibilität bei Impfreihenfolge

Die Bundesregierung hat sich offen für weitere Veränderungen bei der Priorisierung von Impfgruppen gezeigt. Mit der in Kraft getretenen neuen Impfverordnung sei die große Gruppe der Lehrer und Erzieher in die zweite Impfgruppe vorgerückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Das zeigt ja, dass es da, wo es notwendig ist, eine Flexibilität gibt." Dies sei auch nötig. "Wir können nicht von heute bis August in Stein meißeln, wer wann geimpft wird." Die Empfehlungen der Ständigen Impfkomission des Robert-Koch-Instituts und der Ethikkommission seien zwar "ein grundlegender Maßstab, gleichzeitig wird es immer ein Maß an Flexibilität geben müssen", so Seibert. Deutschland sei nun in einer Phase, in der das Impfgeschehen viel dynamischer werde. Zugleich warb der Regierungssprecher für mehr Vertrauen in den Astrazeneca-Impfstoff: "Er ist wirksam, er ist sicher."

Spahn: Müssen Öffnungsschritte vorsichtig gehen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat im Bundestag erneut zu Vorsicht in der Öffnungsdebatte gemahnt. "Ich werbe sehr dafür, dass wir diese Schritte vorsichtig gehen, weil nichts wäre fataler, übrigens auch für die Akzeptanz, wenn wir in vier oder sechs Wochen wieder vor ganz anderen Debatten stünden", so Spahn. Mit den Öffnungen in den Kindergärten und Grundschulen würden bereits Millionen Menschen unterwegs sein. Man müsse schauen, was das nach zieht beim Infektionsgeschehen. Man werde lernen müssen, mit dem Coronavirus zu leben. Impfen sei hier wichtig. Auf die Frage, wann Hausärzte breitflächig impfen können, sagte Spahn, dies sei erst sinnvoll, wenn pro Woche drei bis fünf Millionen Impfdosen verfügbar sind.

Tourismusbranche: Selbsttests wichtiger Baustein für sicheres Reisen

Die deutsche Tourismusbranche setzt große Hoffnungen in die Eigenanwendung von Corona-Schnelltests zu Hause. "Kontinuierliches und breites Testen jeglicher Art" sei ein wichtiger Baustein, um "mehr Sicherheit sowohl für die Kunden als auch für die Reisebranche bei der Planung und Durchführung von Reisen zu geben", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Verbindung mit fortschreitenden Impfungen lasse sich die Sicherheit weiter erhöhen. Mit einem Konzept, das stimmige Teststrategien und klare Hygiene- und Schutzregeln beinhaltet, werde "sicheres Reisen nach der zweiten Corona-Welle - sobald es die Infektionszahlen zulassen - wieder möglich". Im Mittelpunkt der politischen Überlegungen müssten Strategien stehen, die es erlauben, coronabedingte Freiheitsbeschränkungen "verantwortungsvoll zurückzunehmen und internationale Mobilität wieder schrittweise zu ermöglichen", sagte Fiebig.

ZDK: Lockdown geht Automobilhandel an die Substanz

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) warnt, der Lockdown gehe an die Substanz des Automobilhandels. Es werde immer schwieriger, Aufträge zu generieren, so die Ergebnisse einer ZDK-Umfrage unter 2.032 Betrieben. Demnach gingen die Auftragseingänge im Privatkundengeschäft bei Neuwagen im Januar um 60 Prozent und im Februar um 58 Prozent zum Vorjahresmonat zurück. Selbst finanzstarken Händlern gehe langsam die Puste aus, denn die Stellflächen laufen voll mit Leasing-Rückläufern, Vorführwagen oder im Jahr 2020 bestellten Lagerfahrzeugen. Gleichzeitig könne kaum Ware abfließen. Außerdem sei es momentan kaum möglich, die Fahrzeugbestellungen für das extrem wichtige Frühjahrsgeschäft zu kalkulieren. "Bleiben die Händler auf bestellten Autos sitzen, reden wir hier bundesweit über drohende finanzielle Belastungen in Milliardenhöhe", mahnte ZDK-Präsident Jürgen Karpinski.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2021 08:46 ET (13:46 GMT)