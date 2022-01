CORONA-BLOG/Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen will PCR-Tests priorisieren

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen will PCR-Tests priorisieren

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, hat sich angesichts befürchteter Engpässe bei den Medizinlaboren aufgrund des rasanten Anstiegs der Corona-Fallzahlen dafür ausgesprochen, PCR-Tests zu priorisieren. "Wir sehen sehr deutlich, dass die wöchentliche Kapazität von 2,4 Millionen PCR-Tests, die wir in etwa in Deutschland haben, nun unter Volllast überall gebraucht wird", sagte Dahmen im RBB. Man müsse darauf achten, dass man die PCR-Kapazitäten prioritär einsetze. Sie müssten einerseits für wichtige medizinische Diagnostik von Schwersterkrankten und andererseits für das Personal der kritischen Infrastruktur priorisiert bereitgehalten werden. "Das kann bedeuten, dass im Einzelfall, beispielsweise beim Freitesten, es zu Verzögerungen kommt", erklärte er.

Astrazeneca-Booster zeigt in Studie erhöhte Antikörperreaktion

Der Covid-19-Impfstoff Vaxzevria von Astrazeneca hat in einer Studie nach einer dritten Dosis bzw Auffrischungsimpfung eine erhöhte Antikörperreaktion gegen mehrere Coronavirus-Varianten hervorgerufen. Wie der Pharmakonzern mitteilte, zeigen neue vorläufige Daten, dass Vaxzevria die Immunreaktionen gegen die Beta-, Delta-, Alpha- und Gamma-Varianten des Virus erhöhte und im Allgemeinen gut vertragen wurde. Eine separate Analyse von Proben aus der Studie habe zudem eine erhöhte Antikörperreaktion gegen die Omikron-Variante gezeigt. Die Ergebnisse stammen von Personen, die zuvor mit Vaxzevria oder einem mRNA-Impfstoff geimpft worden waren. Astrazeneca kündigte an, weiterhin weltweit Zulassungsanträge für die Anwendung seines Vakzins als Booster-Impfung zu stellen.

Chef des Corona-Krisenstabs rechnet mit Engpässen bei Tests

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen stehen im Kampf gegen die Omikron-Welle nach Einschätzung des Leiters des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, bald voraussichtlich nicht mehr genügend Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung. "Wir werden mit Sicherheit wie bei allen knappen Ressourcen Kapazitäten bündeln müssen, wo es erforderlich ist", sagte Breuer der Süddeutschen Zeitung. "Das gilt auch für Tests. Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang", sagte er weiter. Das Ziel sei aber, das bisherige Testregime so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.

Bundesweit mehr als 1200 Anträge auf Schadenersatz wegen Corona-Impfung

Seit Beginn der Corona-Impfkampagne sind bundesweit mindestens 1200 Anträge auf staatliche Versorgungsleistungen nach möglichen Impfschäden gestellt worden. Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete nach einer Abfrage von Zahlen aus allen 16 Bundesländern, dass dort bislang 1219 Anträge eingegangen seien. Von den eingegangenen Anträgen wurden bisher 54 entschieden und davon wiederum 18 bewilligt, 30 abgelehnt, drei zuständigkeitshalber abgegeben und einer aus sonstigen Gründen erledigt. Der Zeitung zufolge stehen die 1219 Anträge im Verhältnis zu 155,4 Millionen Impfungen - das entspricht einem Antrag pro 127.500 Impfungen.

Bundesregierung droht 80-Prozent-Ziel bei Impfquote erneut zu verfehlen

Die Bundesregierung droht ihr Ziel, 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen, erneut zu verfehlen. Es werde "sehr schwer", die Marke bis Ende Januar noch zu erreichen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dem Nachrichtenportal ThePioneer. Am Mittwoch hatten 62,2 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis erhalten. Das entspricht 74,8 Prozent der Bevölkerung. Lauterbach sagte, über die Feiertage habe es einen Rückgang bei den Impfungen gegeben. Aktuell gibt es nach Lauterbachs Angaben bis zu 700.000 Impfungen pro Tag. "Ich glaube aber, dass wir es doch wieder beschleunigen können." Mit der laufenden Booster-Kampagne zeigte sich Lauterbach zufrieden.

Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht mit 81.417 neuen Tageshöchstwert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden am Donnerstagmorgen mit 81.417 an. Der bisherige Rekord waren 80.430 Neuinfektionen am Vortag. Vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter noch 64.340 Neuinfektionen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstagmorgen 427,7. Am Vortag waren es noch 407,5. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 285,9. Am 29. November hatte das RKI den bisherigen Höchstwert von 452,4 vermeldet. Ferner wurden 316 (Vorwoche 443) neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt.

