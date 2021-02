CORONA-BLOG/Lambrecht hat keine Einwände gegen Eventim-Appell zur Impfung

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Lambrecht hat keine Einwände gegen Eventim-Appell zur Impfung

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat keine grundsätzlichen Einwände gegen den Appell des Konzertveranstalters Eventim, eine Corona-Impfung künftig zur möglichen Voraussetzung für eine Teilnahme an Veranstaltungen machen zu können. "Es macht einen großen Unterschied, ob der Staat Grundrechte einschränken muss oder ob Private Angebote für bestimmte Personengruppen machen möchten", sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Privatunternehmen dürften im Grundsatz selbst bestimmen, mit wem sie Geschäfte machen möchten. "Juristen sprechen hier vom Grundsatz der Privatautonomie." Dürften zum Beispiel die Restaurants wieder öffnen, und ein Restaurantinhaber wolle dann ein Angebot nur für Geimpfte machen, werde man "ihm dies nach geltender Rechtslage schwerlich untersagen können".

Bundeswehr stockt Corona-Kontingent auf 25.000 Soldaten auf

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat nach Angaben ihres Ministeriums eine Erhöhung des Einsatzkontingentes "Hilfeleistung gegen Corona" von derzeit 20.000 auf nunmehr 25.000 Soldatinnen und Soldaten angewiesen. Hierüber habe sie das Kabinett in seiner Sitzung informiert. "Wie versprochen steht die Bundeswehr auch bei steigendem Bedarf bereit", erklärte Kramp-Karrenbauer in einer Mitteilung. Gleichzeitig würden weitere Reservisten einberufen. Bisher hat die Bundeswehr laut den Angaben über 3.900 Unterstützungsanfragen aus allen Bundesländern sowie verschiedenen Bundesministerien erreicht. Insgesamt seien derzeit etwa 17.600 Angehörige aus allen Bereichen der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe gebunden.

Grüne wollen 100 Euro Corona-Bonus für Hartz-IV-Empfänger

Vor dem Koalitionsausschuss am Mittwoch hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einen Corona-Krisenaufschlag für Hartz-IV-Empfänger gefordert. "Ich appelliere an die Koalitionäre, bei der heutigen Entscheidung über einen Hartz-IV-Krisenaufschlag den Vorwahlkampf hinten anzustellen", sagte Göring-Eckardt der Rheinischen Post. Nötig sei ein Krisenaufschlag von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) forderte einen Zuschuss für Menschen in Grundsicherung und Geringverdiener. "Durch die langen Maßnahmen brauchen wir finanzielle Hilfen", sagte er dem Blatt. SPD-Chefin Saskia Esken äußerte "die klare Erwartung, dass wir heute im Koalitionsausschuss über eine Neuauflage des Kinderbonus sprechen".

CTS Eventim will Coronaimpfung als Voraussetzung für Konzertbesuch

Der Ticketverkäufer CTS Eventim will die Teilnahme an Konzerten und Veranstaltungen an eine Impfung gegen das Coronavirus binden. "Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen", sagte der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg der Wirtschaftswoche. CTS Eventim habe bereits entsprechende technische Voraussetzungen geschaffen. "Wir haben unsere Systeme so eingerichtet, dass sie auch Impfausweise lesen können."

Notfallzulassung für russischen Impfstoff Sputnik V in Mexiko

Mexiko hat eine Notfallzulassung für den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V erteilt. Die Gesundheitsbehörde Cofepris habe die Zulassung erteilt, sagte der mexikanische Gesundheitsminister Hugo López-Gatell auf einer Pressekonferenz. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte bereits vergangene Woche in einem Telefongespräch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin die Lieferung von 24 Millionen Dosen des Vakzins vereinbart. Die Notfallzulassung von Sputnik V erfolgte kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Studie zur Wirksamkeit des Mittels. Laut der von der britischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Untersuchung schützte das Vakzin in der dritten und letzten Phase der klinischen Studien 91,6 Prozent der Probanden vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung. Nach Angaben der Autoren wurde der Impfstoff von den Studienteilnehmern zudem gut vertragen.

Von der Leyen offen für Zulassung von russischem Impfstoff - Kreise

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach Angaben aus Parlamentskreisen offen für eine mögliche Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union gezeigt. Wenn die russischen ebenso wie die chinesischen Hersteller Transparenz zeigten und "alle Daten" zu ihren Vakzinen offenlegten, könnten sie möglicherweise Zulassungen erhalten, wurde von der Leyen am Dienstag von EU-Parlamentariern zitiert. Die Kommissionschefin hatte mit den Abgeordneten über die Corona-Lage gesprochen. Sie steht wegen Verzögerungen bei der Lieferung von Impfdosen an die EU-Staaten derzeit stark in der Kritik. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich offen für eine Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V. Eine am Dienstag veröffentliche Studie hatte ergeben, dass Sputnik V zu mehr als 90 Prozent wirksam ist.

Mehr als 9,700 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 9.700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 9.705 (Vorwoche: 13.202) Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.237.790. Nach Angaben des RKI wurden zudem 975 (982) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 58.956. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging recht deutlich zurück und lag am Mittwoch bei 82,9. Am Vortag hatte sie noch 90,0 betragen.

Niederlande verlängern Lockdown bis zum 2. März

In den Niederlanden wird der Corona-Lockdown bis zum 2. März verlängert. Dies beschloss am Dienstag das Regierungskabinett, wie Ministerpräsident Mark Rutte mitteilte. Er begründete dies mit der Ausbreitung der zuerst in Großbritannien festgestellten Virus-Variante, die ansteckender ist als frühere Formen des Erregers. Der Lockdown in den Niederlanden war bislang bis zum 9. Februar befristet. Die jetzt beschlossene Verlängerung ist allerdings mit Lockerungen in einzelnen Bereichen verknüpft. So dürfen nach Angaben Ruttes die Grundschulen am kommenden Montag wieder öffnen. Auch manche Geschäfte dürfen wieder aufmachen - aber nur, um Bestellungen entgegenzunehmen. Hinsichtlich der bislang bis zum 10. Februar geltenden nächtlichen Ausgangssperre wartet die Regierung noch auf die Empfehlung eines Wissenschaftlergremiums.

