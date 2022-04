CORONA-BLOG/Patientenschützer begrüßen Ablehnung der Impfpflicht

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form: Kontakt zur Redaktion:

Patientenschützer begrüßen Ablehnung der Impfpflicht

Patientenschützer haben die Ablehnung einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht durch den Bundestag als Stärkung der Selbstbestimmung begrüßt. Die Corona-Impfung schaffe keine Herdenimmunität, "ebenso wäre die Impfpflicht ein Umsetzungs-, Kontroll- und Sanktionierungsmonster. Deshalb ist es gut, dass der Bundestag heute die Selbstbestimmung gestärkt hat", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Funke-Mediengruppe. Es sei "kein Gegensatz, für die Impfung zu werben und bei der Impfpflicht skeptisch zu sein". Zugleich verlangte er Kriterien, um einen besseren Überblick über den genauen Verlauf der Pandemie zu erhalten. Brysch forderte auch ein "tägliches Testregime für Mitarbeiter in der ambulanten und stationären Pflege sowie in Krankenhäusern".

Taiwan kehrt von Null-Covid-Strategie ab

Als eines von wenigen Ländern in der Welt verfolgte Taiwan bisher noch die Null-Covid-Strategie, nun kehrt es diesem Ansatz im Kampf gegen die Pandemie den Rücken. Gesundheitsminister Chen Shih Chung sagte am Donnerstag im Parlament in Taipeh, das Land müsse damit beginnen, mit dem Coronavirus zu leben. Damit bleibt China mit seiner Sonderverwaltungszone Hongkong die einzige wichtige Volkswirtschaft, welche die Null-Covid-Strategie verfolgen. Bei dieser Strategie wird jeder Virusausbruch vehement mit strikten Lockdowns bekämpft. Taiwan schloss in der Pandemie seine Grenzen nahezu komplett und erließ rigorose Quarantäneregeln. Damit wurden die Infektionszahlen lange äußerst niedrig gehalten. In den vergangenen Tagen nahmen die Fälle aber wieder zu, die Regierung will aber trotzdem eine Öffnung vollziehen.

Arbeitgeberpräsident: Kein guter Tag für Bekämpfung der Pandemie

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat enttäuscht auf das Scheitern einer Corona-Impfpflicht im Bundestag reagiert. "Das ist kein guter Tag für die Pandemiebekämpfung", erklärte er am Donnerstag. Impfen bleibe ein "zentraler Baustein im Kampf gegen die Pandemie". Wer geimpft sei, schütze nicht nur sich und seine Mitbürgerinnen und Mitbürger, durch Impfungen ließen sich auch "einschneidende Beschränkungen von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Leben" vermeiden, fuhr der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fort. Im Bundestag waren am Donnerstag sämtliche Vorlagen, die sich mit der Frage einer Corona-Impfpflicht befassten, gescheitert. Ein Gesetzentwurf für eine Impfpflicht ab 60 Jahren, der von vielen Mitgliedern der Ampel-Koalition unterstützt wurde, fand ebenso wenig eine Mehrheit wie ein Antrag der Union, der auf die Vorbereitung einer möglichen späteren Corona-Impfpflicht abzielte. An der geltenden Rechtslage ändert sich damit vorerst nichts.

Frankreich hat Höhepunkt der jüngsten Welle überschritten

Frankreich hat nach Einschätzung seines Gesundheitsministers den Scheitelpunkt der jüngsten Corona-Welle überschritten. "Das rechtfertigt im Nachhinein unsere Strategie, den Franzosen mehr Freiheit zu geben", sagte Olivier Véran dem Sender RTL. In den vergangenen fünf Tagen sei die Zahl der Infektionen um etwa 5 Prozent gesunken. Etwa 6 Prozent der Infizierten hätten sich zum wiederholten Mal angesteckt. Die übrigen seien jeweils zum ersten Mal infiziert worden. Ab sofort könnten Menschen über 60, deren erste Booster-Impfung ein halbes Jahr zurückliegt, sich eine zweite Booster-Impfung geben lassen, kündigte Véran zudem an. Bisher lag die Altersgrenze bei 80.

Lauterbach hofft nach Nein des Bundestages weiter auf Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hofft nach dem Nein des Bundestages zu einem Gesetzentwurf zur Impfpflicht weiter, dass es doch noch zu einer solchen Regelung kommt. "Um unnötige Opfer im Herbst zu vermeiden, sollte der Versuch nicht aufgegeben werden, bis dahin trotzdem eine Impfpflicht zu erreichen", erklärte Lauterbach in Berlin. "Man darf nie aufgeben, wenn es um das Leben anderer Menschen geht", fügte der Minister hinzu. "So denke ich als Arzt, so denke ich als Politiker." Das Ergebnis der Abstimmung zur Impfpflicht sei eine Enttäuschung und mache den Kampf gegen die Corona-Pandemie spätestens im Herbst sehr viel schwerer. Zuvor hatte der Gesetzentwurf, der eine Impfpflicht ab 60 vorsah, im Bundestag klar seine Mehrheit verfehlt.

Nach Scheitern der Impfpflicht wollen Apotheken Impfangebote ausweiten

Nach dem Scheitern der Impfpflicht wollen die Apotheken mehr aufklären und mehr impfen. "Keine Impfpflicht macht die Informationskampagne für Impfungen und Booster-Impfungen noch wichtiger. Die Apotheken werden in den nächsten Wochen dazu gezielt aufklären. Die bisher bundesweit über 60.000 Corona-Impfungen in den Apotheken zeigen, dass Apotheken besonders zahlreiche Erstimpfungen durchführen", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Rheinischen Post. Wissenschaftliche Studien belegen auch, dass Beratung erfolgreicher als Impfpflicht ist. "Wir müssen gut vorbereitet in den nächsten Winter gehen. Die Apotheken werden dazu ihren Beitrag leisten: Bei der Impfkampagne, aber auch in persönlichen Impfberatungsgesprächen. Apotheken bringen dafür beste Voraussetzungen mit, weil sie neben fachlicher Kompetenz auch niedrigschwellig erreichbar sind."

Impfpflicht ab 60 in Bundestagsabstimmung gescheitert

Der Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren ist bei der Abstimmung im Bundestag gescheitert. Für das Vorhaben votierten 296 Abgeordnete, 378 votierten dagegen, und neun enthielten sich der Stimme. Das gab Bundestagsvizepräsidnetin Aydan Özoguz nach der Abstimmung im Parlamentsplenum bekannt. Zuvor hatte es eine zweieinhalbstündige Debatte gegeben, bei der ein heftiger Streit über die Abstimmungsreihenfolge entbrannt war.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 1.300

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter 1300 gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.251,3. Am Vortag hatte er 1.322,2 betragen, vor einer Woche lag er bei 1625,1. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Donnerstag bei 201.729 - nach 214.985 am Vortag und 274.901 Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 328 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Unklare Stimmverhältnisse vor Bundestagsvotum über Impfpflicht

Vor der Abstimmung über die Vorschläge zur allgemeinen Corona-Impfpflicht im Bundestag am Donnerstag hat sich einer der Architekten des Kompromissvorschlags wenig optimistisch geäußert: "Dieser Kompromiss sollte inhaltlich mehrheitsfähig sein, ich kann nur nicht sagen, ob er es auch politisch ist", sagte der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann der Passauer Neuen Presse. Er warb erneut für die vorgeschlagene Impfpflicht ab 60 Jahren. Wenn sich keiner der Vorschläge für eine Impfpflicht durchsetzen sollte, wäre das "ein schlechtes Signal", betonte Ullmann.

Auch sechs Monate nach Corona-Ansteckung noch erhöhtes Lungenembolie-Risiko

Corona-Infizierte haben einer Studie zufolge bis zu ein halbes Jahr nach der Ansteckung ein erhöhtes Risiko für die Bildung schwerer Blutgerinnsel. Der am Donnerstag in der Fachzeitschrift "BMJ" veröffentlichten Studie zufolge hatten die Infizierten auch sechs Monate nach der Infektion noch ein 33-fach erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie, bei der ein Blutgerinnsel Arterien in der Lunge blockiert. Auch die Gefahr einer tiefen Venenthrombose - ein Blutgerinnsel, das normalerweise in den Beinen entsteht - war bis zu drei Monate nach der Infektion mit dem Coronavirus um das fünffache erhöht. Menschen mit einer schweren Covid-Erkrankung oder Vorerkrankungen waren besonders gefährdet.

