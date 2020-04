Corona bringt Prüfkonzern Dekra von Wachstumskurs ab

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net

Heute im Fokus

DAX weiter schwach -- Asiens Börsen schließen verlustreich -- Co-Chefin Morgan verlässt SAP -- Lage am US-Ölmarkt beruhigt sich nach historischem Ölpreis-Crash -- Drägerwerk, IBM, Sartorius im Fokus

Anleger meiden Öl- und Energiewerte nach Preissturz. Offenbar neue Staatshilfen für Condor geplant. Air Liquide investiert 200 Millionen Euro in Gaseanlagen in Taiwan. JUST EAT liefert mehr Essen aus. Lebensmittelgeschäft hilft Primark-Mutter AB Foods während Corona-Krise. Londoner Börse sieht sich bei Refinitiv-Übernahme auf Kurs.