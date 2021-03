Corona-Fall: Koalitionsgespräche in Den Haag ausgesetzt

DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach einem zweiten Corona-Fall in der niederländischen Regierung sind die Sondierungen für eine neue Koalition ausgesetzt worden. Das teilte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Den Haag mit. Innenministerin Kajsa Ollongren, eine der

Gesprächsleiterinnen, ist positiv auf das Virus getestet worden.

Zuvor war bereits eine Staatssekretärin an Covid-19 erkrankt. Daraufhin hatte sich die gesamte Regierung auf das Virus testen lassen. Ministerpräsident Mark Rutte wurde nach Angaben des Sprechers nicht infiziert.

Bei der Parlamentswahl in der vergangenen Woche war die rechtsliberale VVD von Rutte stärkste Kraft geworden. Ebenfalls Gewinne verbuchte die linksliberale D66. Beide Parteien sollten am Donnerstag erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit führen./ab/DP/fba