Corona-Impfpflicht: Auch Unions-Antrag im Bundestag gescheitert

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- BMW mit geringerem Absatz -- Gerresheimer steigert Umsatz und Gewinn -- Rubel steigt auf Vorkriegsniveau -- Aareal Bank, Eckert & Ziegler im Fokus

Absatz von Mercedes-Benz leidet unter Chip-Engpässen. Pharmasektor auf Rekordjagd. Milka-Mutterkonzern Mondelez warnt vor Fake-Gewinnspielen. Post-Chef Appel will in Telekom-Aufsichtsrat - Energiepreise und Lieferketten belasten nicht. ProSieben-Tochter beteiligt sich an Grover. Rechtsstreit um Ansprüche an Erfolg des Porsche 911 geht in die nächste Runde.