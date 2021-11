CureVac-Aktie springt an: Neuer Impfstoff im Tierversuch mit BioNTech vergleichbar

In einer Studie mit Makaken wurde der neue Impfstoff CV2CoV direkt mit dem Covid-19-Vakzin von BioNTech Pfizer verglichen, wie das Tübinger Biotechunternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach der Impfung der Affen mit CureVac oder BioNTech konnten demnach vergleichbar neutralisierende Antikörperspiegel gemessen werden, wie aus der Studie, die im Fachmagazine Nature veröffentlicht wurde, hervorgeht. Das Vakzin muss sich aber in der klinischen Erprobung am Menschen erst noch beweisen.

Bei seinem ersten Impfstoff zog CureVac im Oktober nach schwachen Studienergebnissen den Stecker. Das Unternehmen will sich nun auf sein Impfstoffprogramm der zweiten Generation konzentrieren, das es dieses Mal nicht alleine, sondern zusammen mit dem Pharmariesen GlaxoSmithKline entwickelt. CV2CoV zeigte in einer präklinischen Studie mit Affen eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung als die ursprüngliche Version und erreichte eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählter Virusvarianten, darunter auch Delta. Mit dem Start der klinischen Entwicklung rechnet CureVac in den nächsten Monaten und hofft, noch 2022 eine Marktzulassung beantragen zu können.

CureVac-Aktien legen im NASDAQ-Handel zeitweise um 2,91 Prozent auf 39,92 US-Dollar zu.

