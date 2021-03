Corona-Impfstoff: EU bestätigt Liefermenge für erstes Quartal

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die für das erste Quartal in der Europäischen Union erwartete Menge an Corona-Impfstoffen wird nach offiziellen Angaben erreicht. Bis Ende der Woche würden 107 Millionen Impfdosen an die EU-Staaten ausgeliefert, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. Auch der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca halte sein zuletzt zusammengekürztes Ziel von 30 Millionen Dosen in etwa ein.

Die Liefermenge für das erste Quartal einschließlich der laufenden Woche betrage für Astrazeneca 29,8 Millionen, für Biontech/Pfizer 67,5 Millionen und für Moderna 9,8 Millionen Dosen. Die EU-Kommission hatte zuletzt ein Ziel von etwa 100 Millionen Impfdosen für das erste Quartal und bis zu 360 Millionen für das zweite Quartal gesteckt.

Seit dem 30. Januar sind aus der EU insgesamt 68,3 Millionen Impfdosen an 41 Länder in aller Welt exportiert worden, wie eine Kommissionssprecherin weiter mitteilte. Hersteller hätten bis Montag dieser Woche 491 Exportanträge gestellt. Davon seien 483 genehmigt worden, 7 würden noch geprüft. Nur ein Antrag wurde abgelehnt: Italien stoppte Anfang März eine Lieferung von 250 000 Astrazeneca-Impfdosen an Australien./vsr/DP/eas