Corona in Sachsen: Drei Landkreise mit Risikowert über 600

Heute im Fokus

DAX vorbörslich stärker -- Asiatische Märkte in Grün -- Bitcoin überwindet Marke von 22.000 Dollar -- BioNTech-Impfstoff auch in Ecuador und Chile zugelassen - Boeing und Dürr im Fokus

Verfahren gegen Google zu Bund-Gesundheitsportal wird eingeleitet. Twitter will Falschmeldungen zu Corona-Impfungen den Garaus machen. Ex-Minister zu Guttenberg wird im Wirecard-Ausschuss befragt. 'Gucci'-Eigner Kering wegen Steuern im Visier von Frankreichs Justiz. Schneider-Neureither & Partner verkauft polnische Tochter an All for One Group. Dürr kauft im Bereich der Automatisierung zu.