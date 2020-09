Corona-Infektion: Berlusconi hat leichte Lungen-Beschwerden

ROM (dpa-AFX) - Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi hat nach Angaben seines behandelnden Arztes Lungenbeschwerden, aber seine Lage sei trotz der Corona-Infektion "ruhig". Alberto Zangrillo sagte am Freitag vor der Presse im Krankenhaus San Raffaele in Mailand: "Der Patient wird nicht intubiert, er atmet selbstständig." Der 83-jährige Unternehmer und konservative Politiker war in der Nacht vorsorglich in das Krankenhaus in der lombardischen Hauptstadt gebracht worden, wie ein Sprecher von dessen Partei Forza Italia mitgeteilt hatte.

"Ich bin optimistisch für die kommenden Tage", sagte Professor Zangrillo. Wegen der Risikofaktoren durch Berlusconis Alter und seine Vorerkrankungen sei entschieden worden, ihn im Hospital aufzunehmen. Er liege aber nicht auf der Intensivstation.

Berlusconi sei es bis zum Vorabend gut gegangen, sagte der Arzt. Dann habe er bei einer Visite leichte Lungenbeschwerden festgestellt. Deshalb sei er ins Krankenhaus gekommen. Berlusconi werde dort einige Tage bleiben. Der Oppositionspolitiker hatte seine Corona-Infektion am 2. September publik gemacht. Danach hatte er sich auf seinen Wohnsitz in Arcore in der Lombardei zurückgezogen./pky/DP/nas