Corona-Inzidenz steigt bundesweit auf 303,4 - in Bremen sogar auf 799,6

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet weiter steigende Corona-Zahlen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz legte auf 303,4 nach 285,9 am Vortag, wie das RKI am Freitag mitteilte. In Bremen schoss sie sogar auf 799,6 nach oben. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das RKI meldete am Tag des Bund-Länder-Spitzentreffens zu neuen Corona-Maßnahmen zudem 56.335 Corona-Neuinfektionen. Das sind 15.095 Fälle mehr als vor einer Woche. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 113.632. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,41 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern war am Donnerstag deutlich auf 3415 gefallen.

Der seit Tagen sichtbare Anstieg der Zahlen wird vor allem auf die Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Variante Omikron zurückgeführt, die in anderen europäischen Ländern und den USA bereits für Höchststände gesorgt hat. In Deutschland liegt der Schwerpunkt weiter deutlich in Norddeutschland und dort bei den Stadtstaaten: In Berlin liegt die Inzidenz jetzt bei 511,5, in Hamburg bei 444,1. Schleswig-Holstein verzeichnet einen Wert von 458,1, Meckenlenburg-Vorpommern von 367,3. Das RKI hatte am Donnerstag in seinem Wochenbericht angegeben, dass der Anteil der Omikron-Variante in Bremen bereits bei 85,5 aller Neuinfektionen liegt. In Sachsen-Anhalt beträgt er laut RKI dagegen erst 3,2 Prozent.