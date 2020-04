Corona-Kabinett will Gutscheine für Kunden

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will den Anbietern von Reisen und Veranstaltungen angesichts massiver Einbrüche in der Corona-Krise helfen. Die betreffenden Unternehmen sollen zeitlich befristete Gutscheine ausstellen dürfen, teilte das Bundespresseamt nach einem entsprechenden Beschluss des Corona-Kabinetts mit.

Die Regierung sieht wegen zahlloser Stornierungen und Absagen "die Gefahr erheblicher Liquiditätsengpässe". Es drohten sogar Insolvenzen. Deswegen will der Bund auch die EU-Kommission einschalten. Brüssel soll in einem Brief aufgefordert werden, "unverzüglich zu handeln und für eine einheitliche europäische Regelung zu sorgen".

Konkret sollen Airlines und Pauschalreiseunternehmen Coupons ausstellen dürfen, sofern die Reise vor dem 8. März 2020 gebucht und wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste. Die Scheine sollen bis Jahresende gültig sein und eine Härtefallklausel enthalten, wenn den Reisenden ein solches Angebot unzumutbar ist. Pauschalreisen sollen auch eine Insolvenzabsicherung und gegebenenfalls eine staatliche Rückversicherung enthalten. Die Erstattungsfrist von sieben oder 14 Tagen entfällt.

Für ausgefallene Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Sport und Wissenschaft sollen die zuständigen Ministerien eine Vorlage für einen Gesetzesentwurf erarbeiten, die am 8. April ins Kabinett eingebracht werden soll. Die Ausrichter können demnach Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden, ebenfalls in Coupons umwandeln. Wird der Gutschein bis Jahresende nicht eingelöst, ist der Preis des Tickets zu erstatten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 08:48 ET (12:48 GMT)