Hannover Rück meldet Gewinnwarnung für 2020 - Aktie rutscht ins Minus

Angesichts der Unsicherheit werde das Gewinnziel für 2020 zurückgezogen, teilte der im MDAX notierte Rückversicherer mit, der sich einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden im Vorjahr vorgenommen hatte. Im ersten Quartal legte der Nettogewinn leicht zu, was aber keinen Rückschluss auf das Gesamtjahr zulasse.

So stieg der Konzernergebnis im ersten Quartal nach vorläufigen Zahlen auf rund 300 Millionen Euro von 294 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das EBIT sank auf 426 von 450 Millionen Euro. Die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Corona-Krise ließen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Die Hannover Rück ist weiterhin sehr auskömmlich kapitalisiert. Die Solvenzqote liege zum Ende des Quartals weiterhin deutlich über dem Limit- und Schwellenwert von 180 bzw 200 Prozent. Für Ende 2019 hatte die Hannover Rück eine Quote von 251 Prozent ausgewiesen.

Die Hannover Rück wird den Bericht über das erste Quartal am 6. Mai vorlegen. Dann findet auch die Hauptversammlung statt, bei der die vorgeschlagene Dividende von 5,50 Euro beschlossen werden soll.

Konkurrent Munich Re hatte seine Jahresprognose bereits Anfang des Monats zurückgezogen. Schäden erwarten die Münchener vor allem aus Ausfällen und Verschiebungen von Großveranstaltungen.

Im Mittwochshandel via XETRA konnte die Hannover Rück-Aktie dennoch am Morgen zeitweise 1,72 Prozent auf 136 Euro zulegen. Im Verlauf kann sie ihre Gewinne aber nicht halten und rutscht auf rotes Terrain ab. Am Mittag kostet sie mit 133,50 Euro 0,15 Prozent weniger als am Vorabend .

DJG/mgo/jhe Dow Jones Newswires

Bildquellen: Hannover Rück