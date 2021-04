United Airlines erleidet weiteren Milliardenverlust - United Airlines-Aktie vorbörslich in Rot

In den drei Monaten bis Ende März fiel unter dem Strich ein Verlust von 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss in Chicago mitteilte.

Vor einem Jahr hatte das Minus bei 1,7 Milliarden Dollar gelegen. Der Umsatz fiel um 60 Prozent 3,2 Milliarden Dollar. United Airlines stellte eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen im weiteren Jahresverlauf in Aussicht, dennoch fiel die Aktie nachbörslich zunächst um 1,5 Prozent. Analysten hatten weniger Verlust erwartet.

Die an der NASDAQ gelistete United Airlines-Aktie bricht im vorbörslichen Handel zeitweise um 1,93 Prozent auf 53,93 US-Dollar ein.

