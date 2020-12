BMW-Aktie fester: BMW-Finanzchef wird zuversichtlicher bei Automarge

Im laufenden Jahr dürfte BMW im Autogeschäft "am oberen Ende, im oberen Drittel" des Margenausblicks von 0 bis 3 Prozent Gewinn vor Zinsen und Steuern landen und "eher zwischen 2 und 3 Prozent zu liegen kommen", sagte BMW -Finanzchef Nicolas Peter am Mittwoch in München. Bereits rund um die Zahlen zum dritten Quartal hatten einige Analysten erwartet, dass der Dax ( DAX 30 )-Konzern etwas mehr Zuversicht gewinnt - doch da blieb das Management noch vorsichtig. Im dritten Quartal hatte BMW mit Autos 6,7 Prozent operative Marge erzielt und war damit nach neun Monaten mit 0,3 Prozent bereits wieder in positives Terrain vorgestoßen. Vor allem im zweiten Quartal hatten Werksschließungen und Verkaufsstopps für Belastung gesorgt.

Via XETRA verteuert sich die BMW-Aktie zeitweise um 2,44 Prozent auf 75,66 Euro.

