Corona-Krise bremst deutschen Tourismus - "2020 war Katastrophenjahr"

Heute im Fokus

DAX knapp im Minus -- KKR verkauft wohl ProSiebenSat.1-Aktienpaket -- Visa bläst Milliardenübernahme ab -- Just Eat Takeaway mit starkem Wachstum -- LEG im Fokus

VW-Konzern liefert 2020 spürbar weniger aus. Deutsche Post erwartet 2021 Rückenwind in allen Bereichen. Nordex-Aktie wieder aufwärts dank Großauftrag in Brasilien. Autohandels-Plattform Auto1 plant milliardenschweren Börsengang. Fahrdienstvermittler von Daimler und BMW setzt sich Klimaziel. Health Canada nimmt Tafasitamab-Antrag von MorphoSys und Incyte an. Alimentation Couche-Tard erwägt offenbar Übernahme von Carrefour.