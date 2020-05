Corona-Krise erreicht Maschinenbau - Weniger Aufträge im März

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat die deutschen Maschinenbauer zum Ende des ersten Quartals erreicht. Der Auftragseingang sank im März gegenüber dem Vorjahreszeitraum bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 9 Prozent. Ein deutliches Minus von 12 Prozent gab es bei den Auslandsbestellungen, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Dies lässt vermuten, dass sich hier die Ausbreitung der Pandemie zuerst in China und später dann auch in Europa bemerkbar macht", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Aufträge aus dem Inland verringerten sich nur um 2 Prozent.

Wiechers geht davon aus, dass sich die "volle Wucht der Krise" im Maschinenbau erst in den kommenden Monaten zeigen wird. Die Corona-Pandemie macht nach einem relativ guten Start ins Jahr 2020 die Zuversicht der exportorientierten Schlüsselindustrie zunichte.

Im gesamten ersten Quartal waren die Bestellungen nur um 2 Prozent gesunken, die Inlandsnachfrage legte sogar um 1 Prozent zu. Die Bestellungen aus dem Ausland verringerten sich dagegen um 4 Prozent. "Zu Beginn des Jahres waren wir noch guter Hoffnung für einen besseren Jahresverlauf, das hatten die Frühindikatoren so angedeutet", erläuterte Wiechers.

Internationale Handelskonflikte hatten die Branche mit mehr als einer Million Beschäftigten bereits im vergangenen Jahr belastet. Die Nachfrage sank und die Produktion schrumpfte leicht. Der Umsatz verringerte sich real um 2,8 Prozent auf 228,7 Milliarden Euro./mar/DP/jha