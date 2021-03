Corona-Krise hat Deutschland-Tourismus weiter fest im Griff

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX startet stabil -- Asiens Börsen etwas fester -- adidas erwartet für 2021 Rückkehr zu starkem Wachstum -- Tesla bleibt bei Zeitplan für Gigafabrik -- Warnstreiks bei BMW -- LEG im Fokus

JPMorgan kommt offenbar Apollo bei Greensill in die Quere.SAP-Tochter Qualtrics will 2021 um ein Viertel wachsen. Brenntag verdient 2020 mehr als erwartet und erhöht Dividende. Klöckner & Co hofft nach Ergebnisrückgang auf 2021. Auch Tesla betroffen: Hacker zapften wohl 150 000 Überwachungskameras von Verkada an. BVB-Törjäger Haaland begeistert Fußball-Europa. Sonos arbeitetet bei Auto-Lautsprechern mit AUDI.