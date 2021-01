LEG-Aktie leicht im Plus: JPMorgan hebt Ziel für LEG Immobilien auf 147 Euro - 'Overweight'

Eine neue Variante des Corona-Virus sowie verlängerte Lockdowns gefährdeten die erwartete wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 und damit auch jene der europäischen Immobilienkonzerne wie LEG , schrieb JPMorgan -Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die begonnenen Impfungen ließen aber - sofern keine neuen Probleme auftreten - Raum für Optimismus in der zweiten Jahreshälfte.

Die LEG-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 121,94 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 19:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 00:15 / GMT

