Ryanair schert sich nicht um britische Quarantäne - Aktie fester

Die ab 1. Juli geplanten Abflüge aus dem Vereinigten Königreich seien voll ausgelastet, sagte Ryanair -Chef Michael O'Leary am Montag. "Die Briten ignorieren diese Quarantäne, denn sie wissen, die ist Quatsch." Um eine zweite Krankheitswelle zu verhindern, gilt ab Montag für alle nach Großbritannien Einreisenden eine zweiwöchige Quarantänepflicht. Verstöße werden mit Geldstrafen von bis zu 1000 Pfund geahndet. Die Regel soll alle drei Wochen überprüft werden.

Großbritannien ist deutlich stärker von Corona betroffen als viele andere europäische Staaten. Die Billigflieger Ryanair und Easyjet sowie der britisch-spanische Luftfahrtkonzern IAG haben gegen die Quarantäneregel protestiert. In einem Brief an die Regierung, der Reuters vorlag, drohen sie mit rechtlichen Schritten dagegen. Seit März steht der weltweite Flugverkehr wegen der Coronavirus-Pandemie weitgehend still. Viele Airlines hoffen auf eine Erholung ab Juli. Doch die Regeln auf der Insel könnten dies erschweren. Die Briten buchten wieder fleißig, doch der Tourismus im eigenen Land werde durch die Bestimmung erschlagen, warnte der Ryanair-Chef.

Auch der Chef des Londoner Flughafens Heathrow, John Holland-Kaye, warnte vor drastischen Folgen, sollte die Einreiseauflage bestehen bleiben. "Wir können als Land nicht so weitermachen", sagte er im Sender Sky News. Die Wiederöffnung der Grenzen müsse umgehend geplant werden. Sollte die Luftfahrt nicht schnell wieder in Gang kommen, gingen Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Arbeitsplätze in Großbritannien verloren.

In London stieg die Ryanair-Aktie um 1,06 Prozent auf 13,10 Euro.

London (Reuters)

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com