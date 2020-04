Corona-Krise: Ukraine verhängt Ausgangssperre für Senioren

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat mit einer Ausgangssperre für über 60-Jährige die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus im Land verstärkt. Von Montag an dürfen Senioren das Haus nur dann noch für Besorgungen in einem Umkreis von zwei Kilometern verlassen, wenn sie allein leben, wie in einer Regierungsanordnung vom Freitag in Kiew heißt. Das Ausführen von Haustieren ist ebenfalls vom Verbot ausgenommen, wenn keine andere Person dies übernehmen kann. Für alle Ukrainer gilt zudem eine Mundschutzpflicht außer Haus, Parkbesuche und Gruppen über zwei Personen sind ebenfalls verboten.

In dem verarmten osteuropäischen Land haben sich offiziell bislang 942 Menschen mit dem Virus infiziert. 23 starben an der Lungenkrankheit Covid-19./ast/DP/fba