Corona-Krise: Volkswagen will US-Produktion wieder anlaufen lassen

Der deutsche Autoriese Volkswagen ( Volkswagen (VW) vz ) will die wegen der Corona-Krise angehaltene Produktion in seinem US-Werk in Tennessee nun wieder aufnehmen. Ab dem 17. Mai solle die Fahrzeugherstellung schrittweise wieder aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ende April hatte VW den Plan für ein Wiederanfahren des Werks am 3. Mai fallen gelassen. Der Autobauer hatte die Bänder wegen der Pandemie am 21. März angehalten. In dem Werk in Chattanooga sind insgesamt rund 3800 Mitarbeiter beschäftigt.

CHATTANOOGA (dpa-AFX)

