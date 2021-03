Corona-Kritik und Gegenprotest - Leipzig vor großem Demo-Samstag

LEIPZIG (dpa-AFX) - Wegen zahlreicher angekündigter Autokorsos und Demonstrationen am Samstag in Leipzig bereitet sich die Polizei dort auf einen Großeinsatz vor. Sie wird dabei unterstützt von der sächsischen Bereitschaftspolizei und Einsatzkräften aus sechs Bundesländern. Polizeipräsident René Demmler sagte am Freitag, der Samstag werde "eine enorme Herausforderung sein". Laut Ordnungsamt der Stadt Leipzig sind insgesamt 13 verschiedene Fahrzeugkorsos und Kundgebungen angemeldet worden.

Gegner der Corona-Maßnahmen wollen unter anderem aus Dresden, Zwickau sowie mehreren Städten in Sachsen-Anhalt nach Leipzig anreisen. Dafür haben sie Autokorsos angemeldet, die mit Hunderten Fahrzeugen auf verschiedenen Routen durch Leipzig führen sollen. Der Gegenprotest hat unter anderem unter dem Motto "Querdenken ausbremsen" eine Kundgebung mit 600 Teilnehmern auf dem Augustusplatz sowie mehrere Fahrrad- und Fahrzeugkorsos angekündigt.

Die Bevölkerung müsse sich auf Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet sowie auf den umliegenden Autobahnen einstellen, teilten Polizei und Stadt am Freitag mit. Die Polizei plant, das Geschehen mit mehreren Hubschraubern aus der Luft zu überwachen. Abschleppfirmen seien vorinformiert worden, um schnell auf Behinderungen oder Gefahren bei den Autokorsos reagieren zu können./bz/DP/stw