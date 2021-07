Corona lässt deutsche Entgelte 2020 nur schwach wachsen

Die Arbeitsentgelte in Deutschland sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) coronabedingt nur schwach gestiegen. Danach lag der Median bei 3.427 Euro pro Monat. Das waren 0,8 Prozent bzw. 26 Euro mehr als 2019. was der geringste Anstieg seit 2009 (0,8 Prozent bzw. 20 Euro) ist. Laut BA bremste im vergangenen Jahr vor allem die starke Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld den Entgeltanstieg stark. Ausbleibende Sonderzahlungen oder ausgesetzte Erhöhungen schwächten ihn ebenfalls ab.

Den "Corona-Effekt" beziffert die BA auf 69 Euro. Ohne Einfluss der Pandemie wären die Entgelte demnach um 2,8 Prozent gestiegen. Der Effekt wird errechnet, indem die Medianentgelte der vergangenen Jahre fortgeschrieben werden.

Die Branchen waren 2020 unterschiedlich betroffen. Im verarbeitenden Gewerbe (minus 44 Euro) und im Gastgewerbe (minus 79 Euro) sanken die Medianentgelte im Jahresvergleich sogar. Ein Plus gab es dagegen bei Versicherungsdienstleistungen (plus 111 Euro), im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 80 Euro) sowie bei Erziehung und Unterricht (plus 77 Euro).

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)