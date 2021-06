Merck & Co schließt Liefervertrag mit US-Regierung für COVID-Mittel - Aktie vorbörslich fest

Das orale, antivirale Medikament zur Behandlung von leichten bis mittelschweren COVID-19-Verläufen befindet sich derzeit noch in der Phase-III-Studie. Sollte Molnupiravir eine Notfall-Zulassung von der FDA bekommen, dann werde man 1,7 Millionen Packungen an die Regierung geben, teilte das Pharmaunternehmen mit. Merck geht davon aus, dass bis Ende 2021 mehr als 10 Millionen Packungen des Medikaments zur Verfügung stehen werden. Im vorbörslichen US-Handel gewinnt die Merck-Aktie 0,9 Prozent.Vorbörslich klettert die Aktie von Merck & Co an der NYSE um 0,69 Prozent auf 72,0 Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com