Deutsche-Post-CEO: Branche vorbereitet auf Covid-19-Impfstoff-Logistik

Der Konzern sei schon länger zu dem Thema im Gespräch mit Herstellern und Regierungen und bereite sich "sehr gewissenhaft vor" auf die speziellen Anforderungen an den Transport eines Impfstoffes, zum Beispiel Kühltemperaturen, sagte Appel.

Der Transport eines Impfstoffs weltweit sollte möglich sein, abhängig sei dies von Entscheidungen der jeweiligen Regierungen darüber, wie der Impfstoff as den Lagern transportiert werden solle. Es sei notwendig, dass sich "alle wesentlichen" Unternehmen der Branche am Transport beteiligen, der Konzern fokussiere sich darauf, die maximale Kapazität bereitzustellen. Dafür seien keine größeren Investitionen notwendig, diese würde sich alle "im kleinen Rahmen" bewegen, sagte Appel. Die Branche werde in der Lage sein, "genügend Kapazität" an Logistik bereitzustellen.

