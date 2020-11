Corona-Pandemie treibt Digitalsierung bei liquiden Firmen voran

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie hat sich eindeutig als Digitalisierungstreiber für die deutsche Wirtschaft erwiesen. Das ergab eine Umfrage des Branchenverband Bitkom. Allerdings offenbare die Krise auch die finanzielle Machbarkeit vieler Firmen. Für Bitkom besteht die Gefahr, dass die digitale Spaltung in der Wirtschaft weiter zunimmt, da nicht alle Unternehmen gleichermaßen in der Lage sind, ihre Digitalisierungsanstrengungen zu intensivieren.

"Die gute Nachricht ist: Die Unternehmen wollen etwas tun und die Digitalisierung vorantreiben", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg bei der Vorstellung der Studie. "Die schlechte Nachricht: Längst nicht alle sind dazu in der Lage."

Die am Montag vorgestellte Umfrage unter 605 Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern aller Branchen ergab, dass für 84 Prozent der Befragten die Digitalisierung durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. 54 Prozent der Unternehmen geben an, dass ihnen digitale Technologien helfen, die Pandemie zu bewältigen.

Als die größte Hürde bei der Digitalisierung erweist sich für die Unternehmen der Datenschutz (69 Prozent). Dahinter folgen Anforderungen an die technische Sicherheit (58 Prozent) und fehlende Fachkräfte (55 Prozent). Verglichen mit früheren Befragungen werden deutlich häufiger fehlende finanzielle Mittel genannt, so Bitkom. Aktuell gilt das in 43 Prozent der Unternehmen als eine der größten Hürden, im April waren es nur 25 Prozent, 2019 sogar nur 20 Prozent. Unverändert verglichen mit dem April nennen 33 Prozent fehlende Zeit.

Ihre Investitionen in die Digitalisierung haben 43 Prozent der Befragten erhöht, wobei dies besonders die größeren Unternehmen betraf. Allerdings gaben 30 Prozent der Unternehmen an, dass diese Ausgaben "eher gesunken" oder "stark gesunken" seien. Als Gründe für das Rückfahren der Investitionen gaben die Unternehmen fehlende finanzielle Mittel durch die Folgen der Corona-Pandemie, eine Verschiebung von Projekten wegen des Lockdowns oder eine neue Prioritätensetzung an, weil die Existenz des Unternehmens gefährdet war.

Insgesamt habe die Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft "hart getroffen", so Bitkom. Gut zwei Drittel der Unternehmen sind nach eigenen Angaben bisher "sehr schlecht" (40 Prozent) oder "eher schlecht" (29 Prozent) durch die Krise gekommen. Und 61 Prozent am Ende der Corona-Krise "eher geschwächt" (32 Prozent) oder "deutlich geschwächt" (29 Prozent) dazustehen.

