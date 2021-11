Merck & Co-Aktie vorbörslich gesucht: COVID-19-Pille von Merck & Co in Großbritannien zugelassen

Großbritannien ist damit das erste Land, in dem die Pille, die zu Hause eingenommen werden kann und nachweislich die Zahl der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte bei Risikopatienten verringert, eingesetzt werden darf. Auch einige andere Medikamente haben das Risiko eines Krankenhausaufenthalts bei COVID-19 nachweislich verringert, diese müssen aber intravenös verabreicht werden. Es wird erwartet, dass andere Länder nachziehen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft Molnupiravir derzeit. Ihr Beratungsausschuss trifft sich Ende November, sodass eine Zulassung des Medikaments in den USA bis Jahresende erfolgen könnte.Die Merck -Aktie bewegt sich im vorbörslichen Handel an der YSE zeitweise 2,12 Prozent im Plus bei 90,56 US-Dollar.

