Amazon-Aktie wieder auf Rekordkurs - Aktie legt weiter zu

Mit einem Plus von 1,65 Prozent auf 2.524,06 Dollar gingen sie zum Wochenauftakt aus dem Handel. Seit ihrem jüngsten Zwischentief am 27. Mai haben die Papiere damit mehr als 8 Prozent an Boden gutgemacht. Seit Beginn des Corona-Crash Mitte Februar summiert sich der Gewinn nun bereits auf rund 55 Prozent.

Amazon gehört zu den Profiteuren der Corona-Krise. Da in den vergangenen Monaten weltweit viele Geschäfte wegen der Pandemie geschlossen blieben, kauften die Menschen noch mehr über das Internet ein. Amazon ist im Online-Handel breit aufgestellt, also nicht nur auf einzelne Produktkategorien spezialisiert. Auch dies verhalf den Aktien zu der rasanten Aufwärtsbewegung.

Am Dienstag steigen die Papiere im frühen Handel an der NASDAQ um 0,77 Prozent auf 2.543,48 Dollar.

