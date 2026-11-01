Corona Remedies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Corona Remedies hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,86 INR gegenüber 8,55 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 4,41 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corona Remedies 3,61 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 10,00 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,27 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion Finanzen.net
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