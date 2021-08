QIAGEN spürt wieder steigende Nachfrage nach Corona-Tests - QIAGEN-Aktie gewinnt

Insgesamt lieferten die Testhersteller zuletzt mehr als doppelt so viele PCR-Tests in die USA wie noch Mitte Juni, sagte QIAGEN -Chef Thierry Bernard am Dienstag im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Nachfrage nach Corona-Tests schnelle auch in Israel, Frankreich, Italien und Spanien in die Höhe. Der MDax-Konzern ( MDAX ) könne die hohe Nachfrage aktuell bedienen, sagte Bernard. QIAGEN stellt sowohl PCR-Tests zum Nachweis einer Corona-Infektion her als auch die Materialien für Labore zur eigenen Herstellung von Tests.

QIAGEN war erst vor gut einem Monat bei den Wachstumsaussichten für das laufende Jahr zurückgerudert. Grund war die damals sinkende Nachfrage nach Tests und Produkten im Zusammenhang mit der Pandemie angesichts der fortschreitenden Impfkampagnen. Nun rechnet Konzernchef Bernard aber auch in Europa wieder mit einem höheren Test-Bedarf, in Deutschland etwa zum Start des neuen Schuljahres. Weltweit breitet sich die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus weiter aus.

"Impfungen haben Tests noch nie überflüssig gemacht", sagte Bernard im Bloomberg-Interview. Beides gehe Hand in Hand. Der weitere Verlauf der Nachfrage nach den PCR-Tests sei dennoch schwer abzuschätzen. Der Konzern hofft aber ohnehin, mögliche Einbußen im Geschäft rund um Corona mit Wachstum in den übrigen Produktgruppen ohne Pandemiebezug abfedern zu können. Tatsächlich zog genau dort im vergangenen Quartal die Nachfrage kräftig an.

Die QIAGEN-Aktie steigt am Vormittag via XETRA zeitweise um 0,24 Prozent auf 46,03 Euro.

