Corona-Variante Delta in Deutschland auf dem Vormarsch

Berlin (Reuters) - Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus.

"Es ist nicht die Frage, ob Delta die führende Variante wird, sondern wann", sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin. Spätestens im Herbst werde sie die Oberhand haben. In Deutschland habe die Variante derzeit einen Anteil von sechs Prozent. "Wichtig ist daher, dass wir die Ansteckungen jetzt unten halten." Die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand, Lüften und Maske in Innenräumen sowie die fortschreitende Impfkampagne könnten dazu beitragen, die Ausbreitung der Variante zu verlangsamen.

Laut Spahn sind mittlerweile mit 50,1 Prozent mehr als die Hälfte der Deutschen mindestens einmal geimpft. Das entspreche 41,5 Millionen Menschen, sagte Spahn. 29,6 Prozent hätten mit der Zweitimpfung mittlerweile den vollen Schutz. "Diese Zahlen machen zuversichtlich."

Am Freitag meldete das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 10,3 nach 11,6 am Vortag und 1076 Neuinfektionen. "Wir sind sehr froh und sehr dankbar darüber, wie sich die Zahlen entwickeln", sagte Wieler. Aber die Pandemie sei nicht vorbei. Deutschland dürfe seine Erfolge jetzt nicht leichtfertig verspielen. Insofern sei es wichtig, weiterhin nur "behutsam und kleinschrittig" zu öffnen.

Gesundheitsminister Spahn appellierte an die Länder und Regionen die Entwicklung der Infektionen genau zu beobachten und früher Maßnahmen gegen die Verbreitung zu ergreifen. "Wir müssen frühzeitig die Dinge regional unter Kontrolle bringen", sagte der CDU-Politiker. RKI-Präsident Wieler warnte zudem vor steigenden Zahlen im Herbst. Bis dahin müsse so viel wie möglich geimpft werden. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes halte er gerade in Innenräumen nach wie vor für wichtig.