Corona wirft Gleichberechtigung von Männern und Frauen um Jahrzehnte zurück

Genf (Reuters) - Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie werfen das Ziel der Gleichberechtigung von Männern und Frauen um Jahrzehnte zurück.

Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Studie http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf des Weltwirtschaftsforums sind Frauen im Vergleich zu Männern die Hauptleidtragenden der Pandemie. Weltweit sei daher erst um die Mitte des nächsten Jahrhunderts mit dem Vollzug der Gleichstellung beider Geschlechter zu rechnen. Bislang ging das Weltwirtschaftsforum davon aus, dass weltweit die Benachteiligung von Frauen erst in knapp 100 Jahren beendet werden könnte. Nun rechnet die Organisation damit, dass dies noch fast 136 Jahre dauern könnte. "Die Pandemie trifft massiv die Geschlechtergerechtigkeit sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. Damit werden Jahre des Fortschritts zunichtegemacht", heißt es in der Studie.

Die Organisation berief sich auf Daten der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, nach denen Frauen mehr von Arbeitslosigkeit als Männer betroffen sind. Denn sie werden in von der Pandemie besonders betroffenen Bereichen der Wirtschaft überproportional beschäftigt. Dazu zählt etwa die Konsumgüter-Branche. Nach der Studie führt Island die Liste der Länder an, die dem Ziel der Gleichberechtigung am nächsten gekommen sind. Deutschland landet auf dem elften Platz von 156 untersuchten Ländern. Vor der Bundesrepublik finden sich mit Namibia (Rang sechs) und Ruanda (Rang sieben) auch zwei Länder aus Afrika. Westeuropa gilt demnach als die Region, die in dieser Frage am fortschrittlichsten ist. Die größten Nachteile haben Frauen im Mittleren Osten und in nordafrikanischen Staaten. Auf den letzten Plätzen finden sich Irak, Jemen und Afghanistan.