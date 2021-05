Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes bei knapp 100 Milliarden Euro

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat seit März vergangenen Jahres knapp 100 Milliarden Euro an Corona-Wirtschaftshilfen für die Wirtschaft bereitgestellt. Das Wirtschaftsministerium erhofft sich, dass die Gelder in diesem Jahr eine Trendumkehr in der von der Corona-Pandemie stark getroffenen Wirtschaft bewirken. Außerdem wurden rund 30 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld bewilligt, erklärte das Ministerium.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach von "100 Milliarden Euro, die unsere Wirtschaft in schwerer Zeit stabilisiert, Arbeitsplätze gesichert und die Substanz unserer Wirtschaft erhalten haben".

Sie seien Basis für "eine starke Wirtschaft" in 2021. "Wir werden in diesem Jahr den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern umkehren", erklärte Altmaier. Er bekräftigte die Prognose eines Wirtschaftswachstums von 3,5 Prozent. "Spätestens 2022 haben wir wieder alte Stärke erreicht haben", erwartet Altmaier.

Zu den Corona-Wirtschaftshilfen im Umfang von 99,97 Milliarden Euro zählen ein breites Portfolio an Maßnahmen, wie vor allem KfW-Kredite in Höhe von 50,5 Milliarden Euro sowie direkte Zuschüsse von rund 37 Milliarden Euro, die als Soforthilfen im Frühjahr 2020, als November- und Dezemberhilfen sowie als Überbrückungshilfe III bereitgestellt wurden.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat bislang 8,5 Milliarden Euro an Rekapitalisierungen bereitgestellt. Dazu kommen noch 2,7 Milliarden Euro an Großbürgschaften und 2,1 Milliarden an Bürgschaften der Bürgschaftsbanken.

May 10, 2021 10:32 ET (14:32 GMT)