13.000er-Marke knapp gehalten: DAX zollt starken Vortagen Tribut und schließt im Minus

Der DAX stieg heute mit einem deutlichen Abschlag in den Handel ein und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Im Tief ging es bis auf 13.022,28 Punkte nach unten. Am Ende des Handelstages wies der deutsche Leitindex noch ein Minus von 1,24 Prozent bei 13.052,95 Stellen aus.

Gewinnmitnahmen nach starken Wochenstart

Nach fast 13.300 Punkten zum Wochenauftakt konnte sich der Index an den vergangenen beiden Tagen nur mit Mühe gegen Verkäufer durchsetzen. "Ein Mangel an positiven Impulsen und schwach erwartete US-Börsen lassen Investoren Gewinne mitnehmen", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect.

Trotz der aktuellen Verluste hat der DAX in dieser Woche bislang um etwas mehr als vier Prozent zugelegt. Seit Ende Oktober beläuft sich das Plus nun auf fast 13 Prozent.

Corona-Pandemie belastet weiterhin

Die Euphorie bezüglich eines Corona-Impfstoffs hat merklich nachgelassen. Den Anlegern dämmere allmählich, dass es noch einige Zeit dauern werde, bis eine Impfung verfügbar sei, sagte Sebastian Mackay, Multi-Asset-Fondsmanager bei Ivesco. Aktuell sehe es so aus, als würde die Erholung der Wirtschaft W-förmig verlaufen, also von Rückschlägen unterbrochen werden.

Zweifel an einem Wiederaufschwung weckten auch neue Beschränkungen, die aufgrund der rasant steigenden Neuinfektionen in den USA angeordnet wurden. So müssen im US-Bundesstaat New York die meisten Gaststätten und Fitness-Studios nun schon um 22.00 Uhr schließen. Gouverneur Andrew Cuomo drohte noch strengere Maßnahmen an, sollten die Infektionszahlen weiter steigen.

Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinkt nur langsam

Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt bessert sich derweil nur langsam. In der vergangenen Woche beantragten 709.000 Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe. Volkswirte hatten mit 740.000 Erstanträgen gerechnet. Die Zahl für die Woche davor wurde auf 757.000 nach oben revidiert, nachdem vorläufig 751.000 Erstanträge gemeldet worden waren.

Zahlenflut am Parkett

Zugleich stand erneut eine Flut von Firmenbilanzen auf dem Programm. Neben DAX-Konzernen wie Deutsche Telekom, RWE, Merck und Siemens öffnen auch zahlreiche Unternehmen aus MDAX und SDAX ihre Bücher. Nachbörslich wird in den USA dann heute Abend noch der Entertainment-Dino Walt Disney einen Überblick über seine Geschäftsentwicklung geben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires

