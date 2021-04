Westwing-Aktie auf Rekordhoch - Home24-Aktie leicht im Minus

Am Donnerstag erreichten die Papiere des 2018 an die Börse gegangenen Online-Möbelhändlers Westwing Group bei nun 46,24 Euro ein Rekordhoch. Gegen Mittag zeigten sie sich mit plus 7,4 Prozent auf 46,18 Euro nur knapp darunter. Ende März hatte das SDAX -Unternehmen mit herausragenden Jahreszahlen sowie mit einem starken Ausblick auf 2021 überzeugt.

Konkurrentin Home24, ebenfalls seit 2018 an der Börse, kann da nicht mithalten. Das Unternehmen investiert ins Marketing und will zudem seine Online-Plattform ausbauen und die Produktpalette erweitern. Das geht allerdings zunächst auf Kosten der Profitabilität. Home24 gaben zuletzt 0,11 Prozent nach auf 18,34 Euro. Ihr Rekordhoch liegt schon länger zurück: Es wurde im Juli 2018 bei 31,80 Euro erreicht und damit kurz nach dem Gang aufs Parkett.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images