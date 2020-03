Ford und GE versprechen 50.000 Beatmungsgeräte in 100 Tagen - Aktien reagieren unterschiedlich

Die Produktion soll am 20. April beginnen und mit rund 500 Beschäftigten in drei Schichten fast rund um die Uhr laufen, wie Ford am Montag mitteilte. Die Unternehmen gehen davon aus, ab Anfang Juli eine Fertigungskapazität von 30 000 Geräten pro Monat zu erreichen.

Ford und GE hatten vor rund einer Woche angekündigt, die Kräfte zu bündeln, um die Produktion dringend zur Bewältigung der Corona-Pandemie benötigter Beatmungsgeräte zu beschleunigen. Zuvor hatten einige Konzerne, darunter auch Fords großer Rivale General Motors (GM), der US-Regierung Hilfe angeboten. Präsident Donald Trump ging es jedoch nicht schnell genug - er wandte am Freitag ein für Kriegszeiten gedachtes Gesetz an, um den Druck auf GM zu erhöhen.

Am Dienstag legte die Ford-Aktie an der NYSE vorbörslich noch 2,58 Prozent zu auf 5,16 US-Dollar - kurz nach der Eröffnung an der Wall Street notiert das Papier jedoch 0,61 Prozent schwächer bei 5 US-Dollar, während es für General Electric-Papiere im frühen Handel um 1,39 Prozent auf 8 US-Dollar nach oben geht.

/hbr/DP/zb

DEARBORN (dpa-AFX)

Bildquellen: Carsten Reisinger / Shutterstock.com