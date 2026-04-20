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Corporate News - Portfolio Update Matador Secondary Private Equity AG 21. April 2026, Portfolio erneut deutlich Cashflow positiv, gutes Investitionsklima

21.04.26 07:02 Uhr

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Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Quartalsergebnis
Corporate News - Portfolio Update Matador Secondary Private Equity AG 21. April 2026, Portfolio erneut deutlich Cashflow positiv, gutes Investitionsklima

21.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Corporate News

Matador Secondary Private Equity AG - Portfolio Update 21. April 2026 

 

  • Private Equity Portfolio im Q1 2026 deutlich Cashflow positiv
  • Generalversammlung vom 16. April stimmt allen Anträgen zu
  • Gutes Investitionsklima für neue Secondary Investments

  

Sarnen, 21. April 2026 - Die auf Secondary Private Equity Investments fokussierte und spezialisierte Investmentgesellschaft Matador Secondary Private Equity AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2026 zurück. Das Private-Equity-Portfolio der Matador Secondary Private Equity AG zeigte sich im ersten Quartal 2026 gewohnt stark und erwirtschaftete einen deutlich positiven Cashflow. Nach ersten ungeprüften Auswertungen für das Q1 2026 erreichten die Ausschüttungen ca. 1,5 Mio. CHF bei lediglich ca. 280k CHF Kapitalabrufen. Wie bereits in fünf der letzten sechs Vorquartalen konnte ein positiver Portfolio Cashflow erzielt werden. Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates, kommentiert: „Die kontinuierlich starke Performance unterstreicht die hohe Qualität des zugrunde liegenden Private Equity Portfolios. Besonders hervorzuheben ist dabei die breite Diversifikation über verschiedene Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre der Fonds. Diese Struktur erwies sich als stabilisierender Faktor in einem weiterhin volatilen Marktumfeld. Diese Qualität und die weiter steigende Rückfluss-Tendenz bilden eine solide Grundlage für die kommenden Geschäftsjahre.“  Die Aktionäre der Matador Secondary Private Equity AG haben auf der 17. ordentlichen Generalversammlung sämtliche vom Verwaltungsrat vorgelegten Anträge angenommen.

Ein volatiles Geschäftsumfeld schafft attraktive Opportunitäten für Neu-Investitionen auf dem Sekundärmarkt. Nachdem bereits im vergangenen Jahr höhere Abschläge (Discounts) zu beobachten waren, setzt sich dieser Trend aktuell fort. Dank einer geprüften Investitionspipeline ist das Management der Matador AG jederzeit in der Lage, bei ausreichender Eigenmittelausstattung gezielt Neu-Investitionen zu realisieren.
 

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.


Kontakt

Matador Secondary Private Equity AG
Tel: +41 41 662 1062
Email: ir@matador.ch
www.matador.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5
6060 Sarnen
Schweiz
Telefon: 0041 (41) 662 10 62
Fax: 0041 (41) 661 08 62
E-Mail: office@matador.ch
Internet: www.matador.ch
ISIN: CH0042797206
Valorennummer: A0Q3W8
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange
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2311604  21.04.2026 CET/CEST

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