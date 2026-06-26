Corus Entertainment B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Corus Entertainment B hat sich am 26.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 297,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net