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Corus Entertainment B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Corus Entertainment IncShs -B- Non-Voting
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Corus Entertainment B hat sich am 26.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 297,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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