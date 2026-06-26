Corus Entertainment B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Corus Entertainment B hat sich am 26.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 297,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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