Corus Entertainment zahlt Dividende aus

Der kanadische Medienkonzern Corus Entertainment Inc. (ISIN: CA2208741017, TSE: CJR.B) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,06 kanadischen Dollar (CAD) an seine Anteilsinhaber aus. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 30. September 2019 (Record date: 16. September 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,24 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 6,02 CAD (Stand: 26. Juni 2019) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Auszahlungsweise 3,99 Prozent.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 458,42 Mio. CAD (Vorjahr: 441,41 Mio. CAD), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 66,08 Mio. CAD (Vorjahr: 78,11 Mio. CAD).

Corus, mit Hauptsitz in Toronto, ist im Jahr 1999 aus dem Telekommunikationsunternehmen Shaw Communications ausgegliedert worden. Das Unternehmen betreibt Fernseh- und Radiosender.

Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn 2019 an der Börse in Toronto ein Plus von 26,47 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 1,38 Mrd. CAD (Stand: 26. Juni 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de