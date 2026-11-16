Cosan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cosan hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cosan ein EPS von -0,470 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Cosan 2,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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