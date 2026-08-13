Cosciens Biopharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

13.08.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 4,4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Cosciens Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,530 CAD je Aktie gewesen.

Cosciens Biopharma hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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