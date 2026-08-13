Cosciens Biopharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Cosciens Biopharma hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Cosciens Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,530 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 4,4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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